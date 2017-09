Actualidade

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou hoje a Cabo Verde a criação de uma plataforma na internet para a vigilância epidemiológica, que permita a partilha de informações, monitorar as epidemias e melhorar as respostas nacionais.

"Temos que colocar na agenda o desenvolvimento de uma plataforma web para o sistema de vigilância epidemiológica, que permita ter informações na hora, que possam ser monitoradas as epidemias, com informações provenientes de fontes confiáveis e então orientar melhor as respostas nacionais", disse hoje à agência Lusa o representante da OMS em Cabo Verde.

Mariano Castellon notou que Cabo Verde tem um nível de desenvolvimento da saúde "muito bom" e uma "experiência relevante" na telemedicina, pelo que deve aproveitar as novas tecnologias para seguir as ações principalmente das doenças provocadas por mosquitos.