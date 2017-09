Actualidade

A polícia brasileira prendeu hoje o presidente da multinacional do sector de carnes JBS, Wesley Batista, irmão do empresário que acusou o Presidente do Brasil, Michel Temer, de corrupção.

Wesley Batista foi detido em São Paulo três dias depois do seu irmão, Joesley Batista, ter sido detido depois de se ter apresentado às autoridades.

O presidente da JBS, uma das maiores fabricantes e exportadores de carne do mundo, é acusado de usar informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro antes da divulgação dos depoimentos de vários executivos da companhia, que envolveram centenas de políticos num grande escândalo de corrupção.