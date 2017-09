Actualidade

As Ligas de futebol de Portugal e Espanha celebraram hoje um acordo, a cuja síntese a agência Lusa teve acesso, para a promoção internacional dos dois organismos e colaboração em matéria de controlo financeiro e responsabilidade social.

A Liga espanhola vai assessorar a congénere portuguesa no desenvolvimento de um programa de controlo financeiro, como já sucede em Espanha, "com o objetivo de assegurar maior transparência económica e financeira no futebol português, bem como na gestão dos clubes que o integram".

No acordo estabelecido entre os líderes dos dois organismos, Pedro Proença e Javier Tebas, está prevista a realização de seminários, com vista ao intercâmbio de informação em matéria financeira entre clubes portugueses e espanhóis.