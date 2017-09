Actualidade

O treinador do Vitória de Guimarães assumiu hoje que um triunfo frente aos austríacos do Salzburgo, na primeira jornada do Grupo I da Liga Europa de futebol, pode ser "importante" para o apuramento para os 16 avos de final.

A equipa lusa inicia, na quinta-feira, a 18.ª época nas provas europeias, com a receção ao tetracampeão austríaco, e o treinador vitoriano adiantou que seria "muito importante" e "positivo" o clube "passar a fase de grupos", realçando que, numa "prova tão curta", é preciso começar a vencer para se dar "passos largos" rumo ao objetivo.

"Era importante ter um bom resultado, porque é em nossa casa, contra um adversário que temos condições para vencer, sabendo das dificuldades. Gostaríamos de fazer história e temos condições de o fazer", disse, na conferência de imprensa de antevisão, no Estádio D. Afonso Henriques.