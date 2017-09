Actualidade

O bispo de La Guaira, perto de Caracas, acusou hoje o governo da Venezuela de dar "apoio, segurança e encobrimento" a narcotraficantes fugidos da Colômbia, para perpetuar um modelo económico que levou o país "ao colapso".

"A Colômbia, como país e como sociedade, comprometeu-se desde há anos a lutar contra isto e por isso fechou todos os espaços que protegiam o narcotráfico. Pelo contrário, na Venezuela o Governo abriu estes espaços, de forma que muitos desses grupos - que estão a entregar-se na Colômbia e a fazer a paz - vieram para a Venezuela", disse o bispo Raúl Biord Castillo em entrevista à agência Lusa.

"Lamentavelmente, no governo venezuelano [os traficantes] encontraram apoio, segurança e encobrimento. É muito triste para nós dizer que familiares de altos funcionários do nosso governo estão a ser acusados de narcotráfico, que foram utilizados passaportes diplomáticos para proteger traficantes", acusou o bispo venezuelano, em Portugal para participar numa Peregrinação Internacional por motivo do Centenário das Aparições em Fátima.