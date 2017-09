Actualidade

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse hoje que a unidade no Conselho de Segurança em relação à Coreia do Norte "é uma oportunidade", defendendo que a solução para a crise "só pode ser política".

"Uma ação militar pode causar devastação que levará várias gerações para recuperar", avisou o secretário-geral.

O diplomata disse ainda que a Coreia do Norte "deve cumprir completamente com as suas obrigações internacionais".