Actualidade

Restos humanos, de vítimas da guerra da Bósnia (1992-1995), provavelmente bósnios muçulmanos, foram exumados de duas valas comuns descobertas recentemente, anunciou hoje o Instituto Bósnio para as Pessoas Desaparecidas.

Uma das duas valas comuns foi descoberta na região montanhosa de Koricanske Stijene, no monte de Vlasic, no centro da Bósnia e Herzegovina, onde foram executados pelas forças sérvias mais de 200 homens civis, bósnios e croatas, que tinham sido expulsos da região de Prijedor, no noroeste.

O conflito intercomunitário bósnio provocou um total de 100 mil vítimas.