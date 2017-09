Zona onde ocorreu derrocada numa obra em Lisboa reaberta cerca das 20

A zona onde ocorreu hoje uma derrocada numa obra na Rua das Taipas, em Lisboa, foi reaberta ao trânsito cerca das 20:00, após ter estado vedada durante quatro horas, disse fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

No local do incidente, que provocou um morto de nacionalidade estrangeira e um ferido ligeiro de nacionalidade portuguesa, ambos trabalhadores da obra, a subcomissária da PSP Helga Fiuza indicou que um troço da Rua das Taipas já se encontrava cortado devido às várias obras que decorrem nesta artéria de Lisboa, pelo que a derrocada motivou a extensão desse corte de trânsito.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) estiveram no local a investigar o que esteve na origem da derrocada nesta "obra de requalificação do antigo hospital das Taipas", avançou a subcomissária da PSP, sem dispor de informação sobre a existência de mais trabalhadores a operar no momento da derrocada.