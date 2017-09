Actualidade

A Tunísia converteu-se no primeiro país árabe e quarto no mundo em número de divórcios, com uma média diária de 41, segundo o Ministério da Justiça tunisino, que divulgou hoje estatísticas sobre o tema.

Neste documento revelou-se que em 2016 houve 15.892 matrimónios desfeitos no país norte-africano, que tem uma população de 11 milhões de habitantes, o que dá uma média mensal de 1.248 e a mencionada diária de 41.

A maioria das ruturas de casamento ocorreu por decisão "unilateral", isto é, por decisão de um dos conjugues.