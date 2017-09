Incêndios

A Câmara de Mação decidiu hoje avançar com uma participação à Inspeção Geral de Administração Interna (IGAI) para apuramento de responsabilidades no incêndio de julho, considerando "insatisfatório" o relatório que recebeu do Governo.

"Recebemos o relatório dentro do prazo que havíamos estipulado, que terminava hoje, e agradeço ao secretário de Estado [da Administração Interna, Jorge Gomes] por ter cumprido com a sua palavra mas, efetivamente, é um documento insatisfatório", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mação (distrito de Santarém).

Vasco Estrela afirmou que o documento "é um conjunto muito incompleto, pouco detalhado, sem referência a quem tomou as decisões em cada momento relativamente às movimentações operacionais no terreno", pelo que a assembleia municipal aprovou por unanimidade avançar com uma participação à IGAI, segundo o autarca, "para um apuramento cabal do que sucedeu e para apuramento de responsabilidades, se as houver".