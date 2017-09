Tecnoforma

O Ministério Público arquivou o processo que envolvia o ex-primeiro-ministro Passos Coelho e o ex-secretário de Estado da Administração Local Miguel Relvas por suspeitas de corrupção, abuso de poder, participação económica e prevaricação, através da Tecnoforma.

A notícia foi avançada pelo site Observador, e confirmada à Lusa pela Procuradoria-Geral da República, referindo o despacho que, em relação «a parte dos factos, os mesmos já se encontravam prescritos três anos antes do seu conhecimento público e da abertura do inquérito pelo Ministério Público».

De acordo com o mesmo despacho de arquivamento, datado de 04 de setembro, divulgado no site do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, e investigadas as suspeitas de eventuais favorecimentos políticos à Tecnoforma, o Ministério Público concluiu que "não existem elementos probatórios suficientes que permitam concluir que a TECNOFORMA tenha, de algum modo, sido favorecida, lícita ou ilicitamente, pela Secretaria de Estado da Administração Local".