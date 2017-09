Actualidade

O ex-presidente do Governo regional catalão Artur Mas afirmou hoje que a Catalunha pretende "ir em frente" com a realização do referendo sobre a sua independência a 01 de outubro, apesar da suspensão pelo Tribunal Constitucional espanhol.

"Vim explicar que estamos absolutamente decididos a ir em frente", disse Artur Mas em Londres, antes de proferir uma conferência numa sala de comissões da Câmara dos Lordes, a convite do Centro para a Resolução de Conflitos Persistentes (CRIC, na sigla inglesa), presidido pelo liberal-democrata John Alderdice.

Instado a pronunciar-se sobre o reconhecimento do referendo pela comunidade internacional, respondeu: "Depende do resultado".