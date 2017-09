Enfermeiros/greve

O primeiro-ministro manifestou hoje esperança de que nos próximos dias Governo e Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) cheguem a um acordo e sustentou que o projetado descongelamento das carreiras vai beneficiar especialmente o setor de enfermagem.

António Costa falava aos jornalistas no final de uma reunião do Grupo Parlamentar do PS, depois de questionado sobre o diferendo entre o executivo e o setor profissional dos enfermeiros.

Nas suas declarações, o primeiro-ministro apenas se referiu ao SEP, "que tem mantido negociações com o Governo desde abril", e não aos dois sindicatos que avançaram para a greve, SIPE (Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem) e SE (Sindicato dos Enfermeiros).