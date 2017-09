Actualidade

Os advogados do presidente da gigante brasileira exportadora de carnes JBS, Wesley Batista, classificaram hoje a prisão de seu cliente como "injusta, absurda e lamentável", num comunicado.

Wesley Batista foi preso hoje, acusado de usar informações privilegiadas para conseguir vantagens no mercado financeiro antes do envolvimento da sua empresa num escândalo de corrupção que abalou o Governo do Brasil.

O presidente da JBS é suspeito de se ter enganado ilegalmente vendendo ações da JBS e comprando dólares americanos entre 24 de abril e 17 de maio, dia da divulgação explosiva que comprometeu o chefe de Estado brasileiro, Michel Temer, após um acordo de colaboração com as autoridades policiais.