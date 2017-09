OE2018

O primeiro-ministro salientou hoje que a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2018 será de continuidade face a 2016 e 2017, com "reposição" de rendimentos e redução do défice e da dívida pública.

António Costa falava aos jornalistas no final de uma reunião de hora e meia com o Grupo Parlamentar do PS, que teve como temas centrais o Orçamento do próximo ano e a estratégia de Portugal para a próxima década no que respeita a investimentos e fundos comunitários.

"O próximo Orçamento será de continuidade face à linha que temos vindo a seguir com reposição dos rendimentos das famílias, criação de condições de investimento e redução sustentada do défice e da dívida pública", declarou o líder do executivo.