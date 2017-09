Actualidade

A comissão política da Frelimo aprovou hoje uma resolução de apoio à recandidatura de Filipe Nyusi à liderança do partido.

"A comissão política delibera, por unanimidade e aclamação, apresentar ao 11.º Congresso, a ter lugar de 26 de setembro a 1 de outubro, na cidade da Matola" a candidatura de Filipe Nyusi para o cargo de presidente da Frelimo, lê-se na resolução.

A candidatura do atual Presidente da República e líder do partido no poder é a única conhecida quando faltam 15 dias para o encontro partidário.