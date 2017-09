Actualidade

O Boavista, da I Liga portuguesa de futebol, informou hoje, através da sua página no Facebook, ter aceitado o pedido de demissão do treinador Miguel Leal, transmitido após o treino da equipa.

O Boavista refere que Miguel Leal transmitiu essa sua vontade "no final do treino" e sem adiantar as razões invocadas.

"Até ser contratada nova equipa técnica, o que esta SAD pretende aconteça o mais rapidamente possível, a equipa será treinada pelos técnicos Jorge Couto e Alfredo Castro", informou ainda a administração boavisteira.