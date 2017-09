Actualidade

O árbitro Jorge Sousa foi nomeado para dirigir o encontro Rio Ave-FC Porto, da sexta jornada da I Liga de futebol, agendado para domingo, anunciou hoje a secção profissional do conselho de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

Além do encontro que envolve o atual quinto classificado da Liga ao líder FC Porto, foi nomeado Artur Soares Dias para a partida do Bessa entre o Boavista e o Benfica, 16.º contra o terceiro, respetivamente, no sábado.

Também no sábado, a receção do Sporting, segundo com os mesmos pontos do FC Porto, ao Tondela vai ser arbitrada por Manuel Oliveira.