Autárquicas

Nove dos 13 candidatos à Câmara de Oeiras que hoje debateram o Plano de Pormenor da Margem Direita do Rio Jamor prometeram rever, e alguns anular, o projeto que tem sido contestado pelos munícipes.

A associação "Vamos Salvar o Jamor" promoveu hoje um debate sobre o Plano de Pormenor da Margem Direita da Foz do Rio Jamor, que prevê a viabilização do empreendimento Porto Cruz, no espaço da antiga fábrica da Lusalite, na Cruz Quebrada, com vista à construção de uma marina, oito edifícios, dos quais cinco torres com até 20 pisos e viadutos rodoviários.

Para o debate foram convidados os 13 candidatos à Câmara de Oeiras nas próximas eleições autárquicas e apenas quatro estiveram ausentes, entre os quais Paulo Vistas, presidente da câmara e candidato pelo IOMAF (Independentes Oeiras Mais À Frente) e Isaltino Morais, ex-autarca e candidato pelo IN-OV (Inovar Oeiras de Volta).