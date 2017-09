Furacão Irma

Oito pessoas morreram num lar de idosos em Hollywood, cidade do sul da Florida, nos Estados Unidos, num caso que está relacionado com a passagem do furacão Irma e que está a ser investigado pelas autoridades.

O chefe da polícia de Hollywood, Tom Sanchez, disse que os investigadores acreditam que as mortes no Centro de Reabilitação em Hollywood Hills estão relacionadas com o calor, acrescentando que o local foi isolado e que está a ser efetuada uma investigação criminal.

O governador Rick Scott pediu aos trabalhadores de emergência da Florida para verificarem de imediato os lares de idosos e as instalações de vida assistida para garantir que os pacientes estão seguros e já ordenou uma investigação às mortes registadas.