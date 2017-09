Actualidade

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, acusou hoje o Governo de deixar "à míngua" os serviços de saúde e alertou os portugueses de que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) não aguentará mais quatro anos de subfinanciamento.

"Não vemos como é que é possível manter o Serviço Nacional de Saúde assim nos próximos quatro anos", afirmou Pedro Passos Coelho, alertando que se "se mantiver uma lógica de usar a margem de manobra para fazer política populista e demagógica e depois deixar os serviços à míngua", a deterioração da qualidade "será muito grave".

O aumento da "dívida" e a "queda significativa" da despesa capital na área da saúde são alguns dos fatores apontados pelo presidente do PSD como causas da degradação do SNS, setor em que, afirmou, "se contarmos os aumentos de salários, ficou menos para gastar na saúde do que no ano anterior".