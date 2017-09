Actualidade

O secretário-geral do PCP desafiou hoje na Maia o PS, PSD e CDS a "aprovarem, num futuro próximo", a reposição do projeto de freguesias que há um ano vetaram, devolvendo o poder local às populações.

Discursando no comício de apoio à cabeça-de-lista da CDU à autarquia da Maia, Ana Virginia, o líder comunista Jerónimo de Sousa disse querer o reforço da proximidade do poder local às populações, "garantindo maior participação e resposta aos problemas locais com a devolução das freguesias liquidadas pelo governo do PSD/CDS".

"Desafiamos o PS, PSD e CDS a aprovarem num futuro próximo o que há menos de um ano rejeitaram, quando o PCP apresentou um projeto de reposição das freguesias que respeitasse a vontade das populações e dos órgãos autárquicos", disse.