Actualidade

Uma tempestade tropical, denominada Max, formou-se ao largo da costa sul do México, do lado do oceano Pacífico, mas não deverá ganhar muita força antes de atingir terra, esta quinta-feira.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos anunciou hoje que o Max se formou a cerca de 185 quilómetros a oeste-sudoeste da estância balnear de Acapulco.

A tempestade apresentava ventos constantes de cerca de 65 quilómetros/hora e estava a deslocar-se de leste para nordeste a uma velocidade de seis quilómetros/hora.