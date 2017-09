Actualidade

O ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva disse esta quarta-feira, num depoimento prestado ao juiz Sérgio Moro, responsável pelos casos da Operação Lava Jato, que não recebeu suborno da construtora Odebrecht.

O ex-chefe de Estado falou pouco mais de duas horas como réu de um processo no qual é acusado de ter recebido ilicitamente da Odebrecht um terreno no valor de 12,4 milhões de reais (3,3 milhões de euros), onde seria construída uma nova sede do Instituto Lula, e a propriedade de um apartamento localizado ao lado do imóvel em que mora, na cidade de São Bernardo do Campo.

No depoimento, o ex-presidente alegou que as denúncias do Ministério Público foram feitas por "ilação", porque os procuradores que o acusam teriam "a ideia de transformá-lo em uma espécie de personagem para validar um "power point."