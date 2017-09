Actualidade

As agências federais norte-americanas foram hoje proibidas de usar programas informáticos fornecidos pela russa Kaspersky, devido às preocupações com as ligações desta empresa ao Kremlin e aos serviços de informação da Federação Russa.

A diretiva foi emitida pela secretária da Segurança Interna, Elaine Duke, na altura em que várias agências de aplicação da lei e de espionagem dos EUA estão a investigar a eventual interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas em 2016.

A empresa Kaspersky afirmou, em comunicado, que está desapontada com a diretiva e insistiu que "não tem qualquer relação não ética ou ligações com qualquer governo, incluindo o da Rússia".