O défice orçamental do governo federal dos EUA teve em agosto um ligeiro aumento homólogo (comparado com o mesmo mês do ano passado), mas nos primeiros 11 meses do exercício orçamental a subida é acentuada.

O Departamento do Tesouro informou na quarta-feira que o défice em agosto foi de 107,7 mil milhões de dólares (90,6 mil milhões de euros), mais 0,5% do que o défice registado no mesmo mês de 2016.

Com um mês para acabar o ano orçamental, que decorre de 01 de outubro a 30 de setembro, o défice relativo ao exercício de 2017 já totaliza 673,7 mil milhões de dólares, quantia que excede em 8,8% o do mesmo período do exercício anterior.