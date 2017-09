Actualidade

Cerca de mil pessoas juntaram-se esta noite em frente à Câmara Municipal do Porto, numa vigília organizada pelos enfermeiros, naquele que foi o terceiro dia de greve destes profissionais de saúde.

"O nosso objetivo é mostrar ao país que estamos descontentes", disse à Lusa a enfermeira e organizadora do evento Áurea Ferreira de 42 anos, 22 dos quais a trabalhar no Hospital S. João no Porto, que esta noite envergava uma 't-shirt' com a palavra "Basta".

Em frente à câmara, e perto de uma tarja colocada no chão com a mensagem "Juntos somos mais fortes", a organizadora explicou que aquele local "estratégico" foi escolhido para a vigília por ser "central" e para "a própria população ter noção que a enfermagem está descontente".