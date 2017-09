Actualidade

Pelo menos 25 pessoas, na sua maioria estudantes, morreram hoje na sequência de um incêndio que deflagrou numa escola religiosa em Kuala Lumpur, anunciou o departamento de bombeiros da capital da Malásia.

"Segundo a informação que temos, 25 estudantes e professores morreram no incêndio" ocorrido numa escola no nordeste de Kuala Lumpur, indicou fonte dos bombeiros ao jornal The Star.

DM // DM