Actualidade

O Congresso da Guatemala aprovou na quarta-feira comutar as penas de até dez anos de prisão, no âmbito de uma reforma do Código Penal que previa essa possibilidade apenas para condenados até cinco anos de cadeia.

As penas de "reincidentes e delinquentes frequentes" não vão ser comutadas, devido à "perigosidade social" que representam, sucedendo o mesmo para condenados por fraude fiscal, contrabando e outros delitos relacionados, ou para os casos de violência sexual, de acordo com a decisão.

Esta decisão beneficia vários políticos acusados de crimes de corrupção e até de furto ou roubo agravado.