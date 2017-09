Actualidade

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reafirmou na quarta-feira, em Bogotá, que os "laços terroristas do Irão" estão em todo o lado, o que inclui a América Latina, região na qual se encontra em visita oficial.

"Os laços terroristas do Irão estão em todo o lado, incluindo na América Latina, e acreditamos que todos os países deviam unir-se, como Israel que colabora com os países árabes, para evitar que a agressão e o terror se expandam", disse Netanyahu, no final de uma reunião com o Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos.

Num duro discurso, Netanyahu afirmou que o mundo hoje oferece "ilimitadas possibilidades", apesar de existir uma "grande ameaça, não só do terrorismo - que a Colômbia sentiu --, mas também do terrorismo islâmico militante que afetou os muçulmanos e depois o resto do mundo". A seu ver, esse terrorismo "tem duas fontes": o Daesh [acrónimo em árabe do grupo extremista Estado Islâmico] e o Irão.