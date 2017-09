Actualidade

O Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, assinou hoje o decreto de indigitação oficial de Mari Alkatiri como primeiro-ministro do VII Governo constitucional, para o período entre 2017 e 2022.

"Assinei o decreto indigitando Mari Alkatiri como primeiro-ministro. Hoje digo ao povo que o Presidente da República cumpriu as suas competências constitucionais, nomeando Mari Alkatiri como primeiro-ministro do VII Governo constitucional", disse, aos jornalistas, no Palácio Presidencial.

Francisco Guterres Lu-Olo recordou que a nomeação de Mari Alkatiri surge depois de ter recebido da coligação entre a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) e o Partido Democrático (PD) a candidatura de Mari Alkatiri para o cargo.