Os líderes democratas do Congresso dos Estados Unidos anunciaram, na quarta-feira, ter chegado a um acordo com o Presidente norte-americano, Donald Trump, para proteger da deportação milhares de jovens imigrantes indocumentados, conhecidos como 'dreamers' ('sonhadores').

Em comunicado, os líderes democratas das duas câmaras afirmaram ter ainda acordado negociar um pacote orçamental para financiar a segurança fronteiriça que seja "aceitável para ambas as partes", pelo que exclui qualquer verba para a construção do muro com o México.

"Tivemos um encontro muito produtivo com o Presidente na Casa Branca. A conversa centrou-se no DACA [Ação Diferida para Imigração Infantil]. Acordamos em consagrar rapidamente a proteção prevista no DACA numa lei", afirmaram os líderes democratas do Senado e da Câmara dos Representantes, respetivamente, Chuck Schumer e Nancy Pelosi, que jantaram na quarta-feira com Trump.