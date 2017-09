Actualidade

A organização Human Rights Watch denunciou hoje que milhões de dólares prometidos no ano passado para a educação de crianças sírias refugiadas não chegaram, sofreram atrasos ou simplesmente não foram localizados devido à falta de transparência.

"É necessária informação mais detalhada e completa sobre a ajuda para a educação para avaliar se os doadores cumpriram as suas promessas e prestaram assistência de forma adequada", afirmou a organização não-governamental de defesa dos direitos humanos, em comunicado.

Num relatório de 55 páginas, intitulado "Rastreando o dinheiro: a falta de transparência dos doadores no financiamento da educação para os refugiados sírios", a Human Rights Watch (HRW) argumentou que "do financiamento para a educação enviado, muito só chegou depois do início do ano letivo", ou seja, "demasiado tarde".