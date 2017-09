Actualidade

A tempestade tropical Max, localizada a sul da costa do estado mexicano de Guerrero, no oceano Pacífico, tem vindo a ganhar força, informou na quarta-feira à noite o Serviço Meteorológico Nacional (SNM) do México.

Max, que se formou na quarta-feira no Pacífico, tem causado chuvas intensas a torrenciais, ventos fortes e elevada ondulação em Michoacán, Guerrero e Oaxaca, indicou o SMN no boletim das 22:15 (04:15 em Lisboa).

A tempestade encontra-se a 155 quilómetros a sudeste de Zihuatanejo e a 145 de Acapulco, Guerrero, movendo-se a uma velocidade de seis quilómetros horários em direção a nordeste, com ventos sustentados de 95 quilómetros por hora e rajadas de até 110.