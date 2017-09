Actualidade

Pelo menos 19 pessoas morreram hoje depois de um barco sobrelotado se ter voltado no rio Yamuna, no norte da Índia, estando em curso buscas pelos passageiros desaparecidos.

Segundo Ram Kumar, da polícia, mais de 60 pessoas seguiam a bordo do barco que se voltou perto da cidade de Baghpat, localizada no estado de Uttar Pradesh, tendo sido retirados 19 corpos do rio.

Pelo menos dez pessoas conseguiram nadar até à costa, enquanto outras 31 se encontram desaparecidas.