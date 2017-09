Actualidade

A praia artificial de Mangualde fez este verão "as pazes" com as pessoas do concelho, que passaram a sentir este espaço como seu e a frequentá-lo mais, disse à agência Lusa o seu responsável, Paulo Arede.

Inaugurada em 2011, a praia artificial de água salgada foi promovida pela empresa Live it Well Events, que este ano cedeu o espaço a um grupo do setor da restauração de Mangualde.

"No ano passado já estávamos no espaço, mas só com a área de restauração. Este ano tomámos conta dele na totalidade. Investimos no aspeto, na apresentação, fizemos tudo para que as pessoas chegassem aqui e se sentissem bem", explicou Paulo Arede.