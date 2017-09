Autárquicas

A candidata do CDS-PP à Câmara de Lisboa criticou hoje Fernando Medina pela suspeição lançada sobre todas as candidaturas pela denúncia que originou a investigação do Ministério Público à compra de um imóvel pelo autarca socialista.

"À justiça o que é da justiça, à política o que é da política. Portanto, não fazemos política com base nestes casos, mas também tenho de dizer ao senhor presidente da Câmara de Lisboa que não aceitamos o manto de suspeição que ontem veio lançar sobre todas as candidaturas quando referiu que haveria influências partidárias", afirmou Assunção Cristas.

A cabeça de lista da coligação "Pela Nossa Lisboa" (CDS-PP/MPT/PPM) reagia à "profunda indignação" que Fernando Medina expressou pela denúncia anónima recebida na Procuradoria-Geral da República relativa à compra de um imóvel, dizendo que "foram também feitas chegar por mão de candidaturas adversárias a jornais".