Actualidade

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e o Instituto da Vinha e do Vinho vão articular estratégias no controlo dos produtos alimentares de origem vitivinícola, setor no qual desde janeiro foram apreendidos 320 mil euros em vinhos e aguardentes.

Em comunicado, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) adianta que assina hoje um protocolo de cooperação com o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) para "articular intervenções e sinergias que visam o controlo da qualidade dos produtos alimentares, em particular os de origem vitivinícola, de modo a promover e defender o sector vitivinícola nacional".

O acordo prevê "a colaboração e partilha de recursos, reforçando o combate à fraude e ao crime económico e a garantia da leal concorrência entre operadores e da defesa do consumidor, promovendo reciprocamente a troca de informação útil".