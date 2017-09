Actualidade

A consultora BMI Research considerou hoje que o crescimento económico de Angola deverá ultrapassar no próximo ano os 4,1%, assumindo estar "marcadamente acima" do consenso dos analistas, que estimam uma expansão da economia de 2%.

"A nossa previsão para o crescimento de Angola em 2018 está marcadamente acima do consenso dos analistas, a 4,1%, comparado com 2%, principalmente alicerçado pelo aumento de curto prazo na produção de petróleo no poço Kaombo, da Total, que quando estiver operacional vai aumentar a produção em 230 mil barris por dia", escrevem os analistas.

Numa breve análise sobre as previsões para alguns países africanos, a que a Lusa teve acesso, os analistas escrevem que este aumento da produção "representa uma subida de 7% e levará a um maior volume de exportações" para Angola, o maior produtor de petróleo da África subsaariana, a par da Nigéria.