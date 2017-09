Coreia do Norte

A União Europeia reforçou hoje as medidas restritivas contra a Coreia do Norte ao transpor as sanções setoriais impostas pela resolução de agosto da ONU, e promete "transpor rapidamente" as restantes sanções decididas esta semana pelo Conselho de Segurança.

Em comunicado, o Conselho da UE explica que acabou de transpor as sanções setoriais impostas pela resolução 2371 do Conselho de Segurança da ONU, adotada em 5 de agosto passado, em resposta às atividades de desenvolvimento de armas nucleares e de mísseis balísticos em curso na Coreia do Norte.

"O Conselho transporá rapidamente as restantes sanções incluídas na última resolução do Conselho de Segurança da ONU (Resolução 2375 de 11 de setembro de 2017), que introduz novas sanções" dirigidas a Pyongyang, indica o comunicado.