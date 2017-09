Actualidade

O treinador Jorge Simão vai suceder a Miguel Leal no comando técnico do Boavista, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico de 41 anos assinou pelos 'axadrezados' até ao final da presente temporada, depois de ter orientado Sporting de Braga, Desportivo de Chaves, Paços de Ferreira, Belenenses, Mafra e Atlético, um dia depois de Miguel Leal, que cumpria a segunda temporada no Boavista, ter pedido a demissão do cargo.

O Boavista ocupa o 16.º lugar da I Liga, com três pontos, já foi eliminada da Taça da Liga, após perder em casa com o Sporting de Braga (1-2), e recebe o Benfica no sábado, às 18:15, para a sexta jornada do campeonato.