Actualidade

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (OM) assina na sexta-feira um protocolo com mais sete ordens da saúde direcionado para a defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS), da qualidade da medicina e direitos dos doentes.

"É um sinal muito importante das ordens de saúde, que estão a juntar esforços em prol da população e dos doentes", disse à agência Lusa Carlos Cortes, presidente da Secção Regional do Centro da OM.

O acordo, que será apadrinhado pelo advogado António Arnaut, um dos fundadores do SNS, envolve as ordens dos Biólogos, Farmacêuticos, Dentistas, Psicológicos, Enfermeiros, Médicos Veterinários e dos Nutricionistas.