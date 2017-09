Actualidade

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, revelou que o conflito laboral existente na fábrica da Autoeuropa em Palmela não foi debatido durante o Conselho de Ministros de hoje, voltando a dizer que acredita num entendimento entre administração e trabalhadores.

"A Autoeuropa não foi discutida no Conselho de Ministros", afirmou o governante em conferência de imprensa no final da reunião semanal do executivo.

Tal como já tinha referido na quarta-feira, no parlamento, Caldeira Cabral sublinhou que o Governo continua a acompanhar a situação, destacando que se trata de um investimento "muito importante" do grupo alemão Volkswagen em Portugal.