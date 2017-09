Actualidade

O regime de gasóleo profissional, criado em meados de setembro de 2016, contou com a adesão de 1.955 empresas até ao final do primeiro semestre deste ano, anunciou hoje o Governo.

Em comunicado, o gabinete de imprensa do ministro-adjunto, Eduardo Cabrita, informa que "foram feitos mais de 4,7 milhões de abastecimentos por parte das empresas do setor, tendo as mesmas recuperado cerca de 7,7 milhões de euros", através de reembolsos do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP).

O regime de gasóleo profissional foi alargado em janeiro deste ano a todo o território nacional, depois de ter sido aplicado, nos quatro meses anteriores, numa fase piloto em postos de abastecimento de quatro zonas fronteiriças - Quintanilha, Vilar Formoso, Caia e Vila Verde Ficalho.