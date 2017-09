Actualidade

O alegado interesse da espanhola Gas Natural numa fusão com a Energias de Portugal (EDP) é um assunto que diz respeito apenas aos acionistas de ambas as empresas, salientou hoje o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

"Não tenho qualquer comentário a acrescentar a uma questão que é do foro empresarial e dos accionistas", afirmou o responsável durante a conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros, depois de questionado pelos jornalistas sobre o eventual negócio.

Na quarta-feira, o jornal espanhol Expansíon revelou que o presidente executivo da companhia espanhola esteve na China, onde desenvolveu contactos com os responsáveis da China Three Gorges, a maior acionista da EDP (com uma posição de 21,35%).