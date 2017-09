Actualidade

A seleção portuguesa venceu hoje a Polónia por 6-4, no primeiro jogo da superfinal da Liga Europeia de futebol de praia, que se joga até domingo em Terracina, Itália.

Ziober abriu o marcador para os polacos, que estiveram em bom plano no primeiro período, com Léo Martins a fazer o 1-1, seguido de nova vantagem polaca por Friszkemut, com Rui Coimbra a empatar o primeiro período.

A superioridade da formação lusa tornou-se mais evidente com o decorrer do jogo, com Bê Martins a apontar dois golos, com tentos ainda para Bruno Torres e Jordan Santos, sendo que Gac e Kubiak reduziram, já no último tempo, para a Polónia.