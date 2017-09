Actualidade

Nuno Oliveira, 17 anos, é o estudante com a melhor nota - 19,88 valores - da Universidade do Porto (U.Porto) neste novo letivo 2017/2018, mas garante que nunca abdicou dos amigos, namorada e do piano.

"Sinto que nunca tive de pôr nada de parte para ser bom aluno", confessou à Lusa Nuno Oliveira, natural de São João da Madeira, que entrou para o curso de Bioengenharia com praticamente 20 valores (19,88).

Uma das chaves para o sucesso escolar e para lidar com a pressão das notas foi nunca ter de abdicar de fazer o que mais gosta, como continuar a estudar música (piano), ou de estar com a namorada e com os amigos.