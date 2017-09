Actualidade

A procura turística do Centro de Portugal cresceu no mês de julho três vezes mais do que a média nacional, de acordo com os resultados preliminares publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo a Turismo DO Centro, este crescimento, em linha com o que tem acontecido desde o início do ano, tem ainda maior impacto tendo em conta que a região foi devastada este verão por muitos incêndios, que só no mês de junho provocaram 64 mortos e consumiram mais de 50 mil hectares de floresta em Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Góis e Sertã, entre outros.

"Este crescimento, notório em todos os indicadores, é um forte sinal de que a estratégia seguida pelos intervenientes na área da atividade turística do Centro de Portugal é a correta e está a dar frutos", garante a Entidade Regional presidida por Pedro Machado.