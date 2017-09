Actualidade

A galeria do Túnel do Marão, no sentido Amarante - Vila Real, vai fechar ao trânsito na próxima semana durante as noites de segunda a quarta-feira para a realização de trabalhos de reparação, anunciou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

A empresa especificou que irá realizar os trabalhos finais de reparação, substituição e instalação de equipamentos do Túnel do Marão, que ficaram danificados no incêndio ocorrido em junho.

Nesta galeria ardeu um autocarro que transportava 20 passageiros.