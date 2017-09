Actualidade

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, considerou hoje que o Orçamento de Estado é uma questão de escolhas, que devem ser feitas corretamente, para colocar Portugal na rota do crescimento económico.

"Estamos, de novo, perante um Orçamento de Estado que é uma questão de escolhas, que têm que ser feitas corretamente", pois é necessário "colocar o país na rota do crescimento económico, assente na promoção do investimento e aumento das exportações", referiu hoje durante o debate "O Crescimento baseado na Competitividade Empresarial", organizado pelo International Club of Portugal, em Lisboa.

No entanto, o dirigente patronal disse que "não podemos deixar de estar gratos com os indicadores macroeconómicos que registamos", provocados por um conjunto de fatores internos e externos, "que têm permitido que o país progrida" mas, acrescenta, que "aquilo com que nos devemos preocupar é com a sustentabilidade desses indicadores".